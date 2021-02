Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Fast 1.050.000 Textdateien sowie Fotos und Videos wurden in den vergangenen sieben Tagen beim „Auto-Medienportal“ abgerufen. Das Medium bliebt also als Quelle für andere Medien auf hohem Niveau unterwegs. Gleichzeitig kann die Redaktion im Januar für das Portal selbst zum ersten Mal mehr als 250.00 Leser (unique user) melden.

Von den 327.272 abgerufenen Textdateien waren dies die Top Ten:



1. Tesla legt nach: Facelift und über 1000 PS für die Modelle S und X

2. Was machen die kleinen Elektroflitzer des VW-Konzerns?

3. Telematik: Der Spion im Auto

4. Fahrbericht Kia Stonic 1,0 T-GDI: Noch mehr wäre übertrieben

5. MAN TGX glänzt bei Kosten und Verbrauch

6. Blaupunkt bringt den Kugellautsprecher zurück

7. Volkswagen: Mit der Dreifaltigkeit in die Zukunft

8. „Powerpaste“ für Brennstoffzellen

9. Mobil in der Stadt: Es klappt in Münster am besten

10. Glosse: Vom Nebel-Dilemma



720.269 Foto- und Videodateien lieferte unser Server als Downloads an unserer Abnehmer. Bei den Fotos lag eines vom Tesla Model S ganz vorn, bei den Videos eines über den Hyunda Tucson N Line. (ampnet/Sm)