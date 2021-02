Suzuki Hayabusa: Der Wanderfalke kehrt zurück

Nach zwei Vorgängergenerationen und weltweit über 180.000 verkauften Exemplaren bringt Suzuki die Haybusa (Wanderfalke) zurück. Der bekannte 1,34-Liter-Reihenvierzylinder wurde für die Euro-5-Norm modifiziert, überraschenderweise aber in Leistung und Drehmoment leicht gezügelt. Mit ihren 190 PS (140 kW) leistet sie sieben PS weniger als zuletzt, das Drehmoment sank um fünf Newtonmeter auf 150 Nm, liegt aber ein wenig früher an. Dennoch sollen mit der GSX 1300 RR wieder 299 km/h Höchstgeschwindigkeit möglich sein, und auch an den 3,2 Sekunden Spurt von 0 auf 100 km/h soll sich nichts ändern.

Natürlich erhält die Neuauflage jede Menge elektronische Helferlein. Von den sechs Fahrprogrammen sind drei individuell konfigurierbar. In den Handel kommen soll die neue Suzuki im April zum Preis von 18.490 Euro (plus Nebenkosten). (ampnet/jri)