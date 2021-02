Husqvarna drängt in die 125er-Klasse

Die KTM 125 Duke ist seit Jahren das erfolgreichste Leichtkraftrad in Deutschland. Da lag es nahe, der Konzerntochter Husqvarna ebenfalls den Weg in das boomende 125er-Segment zu ebnen. Das Ergebnis ist die Svartpilen 125, die das prägnante Design ihrer größeren Schwestern eins zu eins in die kleine Klasse transportiert.

ABS ist ebenso Serie wie WP-Fahrwerkskomponenten LED-Lichttechnik. Das Trockengewicht gibt Husqvarna mit 146 Kilogramm an. Mit dem von der kleinen Duke übernommenen Motor schöpft die Svartpilen (Schwarzer Pfeil) das Leistungslimit von 15 PS (11 kW) in der Leichtkraftradklasse voll aus. Der Preis beträgt 5150 Euro. (ampnet/jri)