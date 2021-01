MAN TGX glänzt bei Kosten und Verbrauch

Der MAN TGX hat im Pressevergleichstest „European Truck Challenge“ das beste Ergebnis bei den Betriebskosten und eine Spitzenplatzierung beim Verbrauch erreicht. In der Gesamtwertung landete er auf dem zweiten Platz knapp hinter dem Modell der Konzernschwester Scania. Bereits zuvor hatte der MAN TGX beim renommierten „Euro Truck Test“ den Gesamtsieg eingefahren.

Bei den Betriebskosten, einer der wichtigen Bewertungskategorien der European-Truck-Challenge, positionierte sich der MAN TGX 18.510 mit 73,2 Cent pro Kilometer teils deutlich vor den drei Wettbewerbern Scania 540 S, Mercedes-Benz Actros 1853 und DAF XF 530. Mit seinem Verbrauch von 28,1 Litern auf 100 Kilometer lag er zudem nahezu gleichauf mit dem erstplatzierten Scania 540 S (28,0 Liter). Zusammen mit den Top-Bewertungen bei Fahrerassistenz, Fahrzeughandling, Interieur und Ruhezone fuhr er damit in der Gesamtwertung auf den zweiten Platz.



Die European-Truck-Challenge (ETC) findet unter Federführung der deutschen Fachzeitschrift „KFZ-Anzeiger“ in Kooperation mit weiteren europäischen Publikationen statt. Der rund 188 Kilometer lange Testparcours im südlichen Niedersachsen verläuft von Bockenem im Harz bis Hannoversch Münden/Stauffenberg und zurück. In der ETC 2020 traten Sattelzugmaschinen mit einer Leistung von rund 500 PS und 2500 Newtonmetern Drehmoment an.



Kurz zuvor hatte ein MAN TGX 18.430 mit einem Verbrauch von 23,41 Litern auf 100 Kilometer und der Bestpunktzahl in der Fahrerwertung den Gesamtsieg im Euro-Truck-Test vor Scania und Mercedes-Benz eingefahren. (ampnet/jri)