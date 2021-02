Wieder über eine Million Abrufe und Downloads

Gut eine Million Abrufe und Downloads musste unser System in den vergangenen sieben Tage liefern, wieder rund ein Drittel Texte und zwei Drittel Illustrationen und Videos. In der Million nicht enthalten sind die Besuche und Abrufe der 280 akkreditierten Nutzer von "Car-Ediors.Net".

304.221 Texte wurden in den vergangenen sieben Tagen beim „Auto-Medienportal“ abgerufen oder heruntergeladen. Das waren die Top Ten:



1. Vorstellung Challenger Combo X 150: Agiler Van mit Womo-Komfort

2. Fahrbericht Mazda MX-30: Dieser Stromer schwimmt gegen den Strom

3. Plug-in-Hybride schalteten erfolgreich automatisch um

4. Mercedes-AMG wird Elektroautos bauen

5. Kongress: Welcher Sprit treibt uns morgen an?

6. Vorstellung Hymer Crossover: Zwei Allradler für den Abenteuer-Urlaub

7. Mercedes-Benz Marco Polo mit Außenanschluss

8. Wortklauberei (9): Kennen Sie den?

9. CMT 2021: Camping-Messe light im Netz

10. Kommentar: Grund zur Hoffnung



756.876 Fotos und Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Fotos lag ein Oldtimer vorn, der Ford Bronco (vierte Generation, 1988) und bei den Videos lag das Footage vom Hyundai Tucson N Line an der Spitze. (ampnet/Sm)