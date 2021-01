Indien bekommt einen weiteren eigenen Renault

Speziell für den indischen Wachstumsmarkt hat Renault den Kiger entwickelt. Das knapp vier Meter lange SUV ist nach Kwid, Duster und Triber das vierte Modell für den Subkontinent. Als Antrieb stehen zwei 1,0-Liter-Dreizylinder zur Wahl: ein Sauger mit 72 PS (53 kW) und ein Turbo mit 100 PS (74 kW). Der leistungsstärkere Motor, der auf Wunsch auch mit CVT-Getriebe zu haben ist, soll einen Normverbrauch von fünf Litern je 100 Kilometer haben.

Der Kiger verfügt über einen rund um die Karosserie verlaufenden Rammschutz, eine Dachreling, LED-Tagfahrlicht und eine erhöhte Bodenfreiheit von 20,5 Zentimetern. Optional bietet Renault auch eine zweifarbige Lackierung an. Die 405 Liter Kofferraumvolumen stellen den Bestwert im Segment dar, das sich in den vergangenen fünf Jahren in Indien von 15 auf 34 Prozent Marktanteil entwickelt hat. In den gehobenen Ausstattungen verfügt der Kiger über ein 8-Zoll-Infotainmensystem mit kabelloser Smartphone-Integration und Spracherkennung. (ampnet/jri)