Toyota zum Mitnehmen

Um den Fahrzeugverkauf in Zeiten geschlossener Autohäuser anzukurbeln, ruft Toyota analog zum Abholservice in Restaurants die „Take Away“-Wochen aus. Dabei werden sofort verfügbare Fahrzeuge zu besonderen Konditionen angeboten. So entfallen beim Abschluss eines „Toyota Fairplay“-Leasingvertrages die Mehrwertsteuer und eine Anzahlung. Zusätzlich gibt es, je nach Vertragslaufzeit, eine kostenlose Garantieverlängerung. Wer für den Neuwagen darüber hinaus Zubehör bestellt, bekommt auf sofort verfügbare Teile 15 Prozent Rabatt.

Unter www.toyota.de/takeawaywochen können Interessenten das verfügbare Wunschfahrzeug finden und haben trotz der Autohausschließung im Lockdown die Möglichkeit einer digitalen Beratung. Auf der www.toyota.de/corona können Besucher über ein neues Formular auch eine Videoberatungen bei einem Händler anfragen. Individuell kann diese Beratung dann per Whatsapp, Zoom, Facebook oder andere digitale Kommunkationsplattformen stattfinden. (ampnet/jri)