Neue Design-Botschafter bei Daimler

Daimler-Chefdesigner Gorden Wagener stärkt die Einzelmarken mit Botschaftern, die ihnen ein Gesicht geben und die jeweiligen Projekte vorantreiben sollen. Schon bislang ist Kai Sieber zuständig für Smart. In Zukunft repräsentiert Robert Lesnik die Sub-Marke AMG, Hartmut Sinkwitz ist für Maybach zuständig und Steffen Köhl für Mercedes-EQ. Sie berichten direkt an Wagener.

Das Fahrzeugportefeuille von Daimler wird in den nächsten Jahren deutlich ausgebaut. Smart arbeitet an einer völlig neuen Fahrzeuggeneration, die zusammen mit dem chinesischen Hersteller Geely entwickelt wird; Maybach lanciert gerade die neue S-Klasse; AMG bringt neben dem Project One eine Reihe von hybridisierten und in Zukunft auch vollelektrischen Modellen auf den Markt, und bei Mercedes-EQ folgen auf EQC und EQA in rascher Folge der vom GLB abgeleitete EQB sowie die Limousinen EQE und EQS. (ampnet/jm)