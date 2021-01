„Auto-Medienportal“: Die erste Million ist gerissen

Der Sprung war größer und geschah früher als in der vergangenen Woche angenommen. Mit mehr als 1.070.000 Abrufen und Downloads in den vergangenen sieben Tagen hat die Intensität der Nutzung unserer Medien stark zugelegt. Die Verteilung ist offenbar typisch: ein Drittel Text, zwei Drittel Illustration.

Von den 315.142 in der vergangenen Woche abgerufenen und heruntergeladenen Texten war dies die Top Ten:



1. Die Bundeswehr bestellt über 1000 Iveco Trakker 8x8

2. Praxistest Ford Ranger mit Tischer Trail 260 S: Huckepack und Offroad

3. Kommentar: „First time moments“ anstelle von Information

4. Ducati zieht nach Ingolstadt um

5. Kia: Oben angekommen

6. Fahrvorstellung Audi Q3 45 TFSI e: Keine leichte Sache

7. CES 2021: Flugdrohnen, Autonomie und eine bessere Welt

8. Dakar 2021: Peterhansel triumphiert zum 14. Mal

9. Fahrvorstellung Porsche 911 Turbo: Noch immer Platzhirsch

10. Kommentar: Danke für nichts, ADAC



758.288 Fotos und Videos lieferte unser Server in dieser Woche als Downloads an unsere Abnehmer aus. Das Foto der Woche zeigt den US-Präsident Biden in einer Corvette, das Video der Woche das Skoda-Zentrum für den Bau von Testträgern und Prototypen.



Gestartet war "Auto-Medienportal" zur IAA 2009 unter den neugierigen Blicken der Kollegen. Geliefert hat die Datenbank während der gesamten Ausstellung etwas mehr als 15.000 Texte und Fotos. Das brachte der Redaktion damals viele Komplimente ein. Doch die Zeiten ändern sich. Nicht nur bei den Zahlen, auch das Medium hat sich geändert. Gestartet war es als Online-Nachrichtenagentur für alle Medien. Das ist das Portal heute noch, aber seit Jahren eben auch ein topaktuelles Angebot erstklassiger Inhalte, . heute "Content" genannt,



Die erste Million ist ein guter Start für die neue Konstruktion des "Auto-Medienportal" und des Edelablegers "Car-Editors.Net". Mit dem Jahresanfang hat sich der Gründer zurückgezogen und einer Gruppe von respektierten Fachjournalisten das Feld überlassen, Sie führen als Gesellschafter jetzt gemeinsam die "Autoren-Union Mobilität GmbH", das Dach für die bekannten Portale, (ampnet/Sm)