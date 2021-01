Stephen Norman leitet Vertrieb und Marketing bei Opel und Vauxhall

Stephen Norman wird zum 1. Februar Senior Vice President Sales, Aftersales & Marketing von Opel/Vauxhall. Er ist derzeit Geschäftsführer der britischen Schwestermarke und folgt auf Xavier Duchemin, der eine andere Verantwortung innerhalb der Konzernmutter Stellantis übernehmen wird. Neuer Geschäftsführer von Vauxhall Motors wird Paul Willcox.

Stephen Norman führt seit Februar 2018 die Geschäfte von Vauxhall. 2014 kam er als Chief Marketing Officer zu PSA und wurde 2016 zum Senior Vice President, Chief Sales and Marketing Officer ernannt. Davor hatte Norman Managementpositionen unter anderem bei Renault, Fiat und Volkwagen inne, jeweils mit Schwerpunkt Vertrieb und Marketing.



Paul Willcox ist seit Juli 2019 für das PSA-Geschäft in Eurasien verantwortlich. Davor hatte er verschiedene Senior-Managementposten bei Nissan und Volkswagen. Willcox hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Lancaster University. (ampnet/jri)