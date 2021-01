Goodyear entwickelt den Efficient Grip SUV weiter

Goodyear hat den Sommerreifen Efficient Grip SUV zum Efficient Grip 2 SUV weiter entwickelt. Versprochen wird für das wachsende Fahrzeugsegment eine 25 Prozent höhere Laufleistung. Dafür soll die hohe Elastizität und Flexibilität des Profils sorgen, die zu weniger Mikrorissen bei rauen Straßenverhältnissen in einem breiten Temperaturbereich führen. Eine größere Anzahl längerer Griffkanten in Kombination mit einer geringeren Mischungssteifigkeit steht für kürzere Bremswege auf nasser Fahrbahn. Mit mehr Kontaktfläche und größeren Rippen in der Mitte der Lauffläche hat Goodyear die Bremsleistung auf trockener Straße erhöht.

Lieferbar ist der Goodyear Efficient Grip 2 SUV in 52 Dimensionen für 16- bis 22-Zoll-Felgen. (ampnet/jri)