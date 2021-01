Geschäftsführung von Audi Sport wieder komplett

Dr. Sebastian Grams (41) komplettiert ab 1. März die Geschäftsführung der Audi Sport GmbH. Er teilt sich die Aufgabe mit Julius Seebach und folgt auf Oliver Hoffmann, der seit Juli 2020 als Chief Operating Officer die Technische Entwicklung bei Audi leitet und Beiratsvorsitzender ist.

Sebastian Grams stammt aus Heilbronn und hat zwei Abschlüsse als Maschinenbauingenieur sowie einen Doktortitel von der Universität Karlsruhe (KIT). Seine Laufbahn im Volkswagen-Konzern begann er bei Audi im Motorsport. Anschließend hatte er verschiedene Leitungsfunktionen in den Bereichen Technische Entwicklung und IT/Digitalisierung inne. In den vergangenen beiden Jahren war Grams Chief Information Officer (CIO) bei Seat und Aufsichtsratsmitglied der Software-Schmiede Seat:Code in Barcelona. (ampnet/jri)