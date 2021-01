Silentium und Hyundai Mobis gewinnen weiteren Kunden

Der Automobilzulieferer Hyundai Mobis, Teil des Hyundai-Konzerns, und Silentium haben einen weiteren Kunden für ihr System zur Geräuschunterdrückung in Fahrzeugen gewonnen. Um wen es sich handelt, teilten die Unternehmen allerdings nicht mit. Silentium hat eine Möglichkeit entwickelt, die Straßengeräusche im Frequenzbereich von 20 Hertz bis ein Kilohertz im Inneren eines Fahrzeugs zu verringern. Diese aktive Geräuschunterdrückung (Active Road Noise Cancellation – ARNC) kommt seit Oktober 2020 bei drei Modellreihen von Jaguar und Land Rover zum Einsatz.

Bis zu sechs Geschwindigkeitsmesser an der Karosserie des Fahrzeugs nehmen die Geräusche auf und die Bordsteuereinheit errechnet den nötigen Antischall, der dann über die Lautsprecher des Infotainmentsystems ausgegeben wird. Dies soll die Notwendigkeit teurer und schwerer Schallisolierungen verringern, wodurch Fahrzeuggewicht und Kosten gesenkt werden.



Die Technik des Antischall ist aus Noise-Cancelling Kopfhörern bekannt. Die Umgebungsgeräusche werden aufgenommen und die Kopfhörer geben zusätzlich entgegengesetzte Schallwellen aus. Die Geräusche neutralisieren sich so im Ohr. Um in einem Pkw zu funktionieren, ist die Technologie noch einmal aufwändiger. (ampnet/av)