„Auto-Medienportal“ pendelt sich oberhalb 800.000 Abrufen ein

Zahlen um 800.000 Abrufen scheinen sich zu unserem Neuen Normal zu entwickeln. Im Januar des vergangenen Jahres waren wir stolz auf Wochenwerte oberhalb 300.000; in dieser Woche kommen wir sogar in die Nähe der ersten Million mit 960.498 Abrufen und Downloads von Texten, Videos und Fotos. Möge es so bleiben, zeigt es doch, dass es im Internet und bei unseren Abnehmern einen wachsenden Bedarf an gutem Material gibt.

Die Top Ten der Woche bei den 294.855 Textabrufen, mit dem T7 in der dritten Woche ganz oben:



1. Interview: Der Volkswagen T7 kommt ausschließlich als Edel-Multivan

2. Vorstellung Jeep Grand Cherokee L: 40 Zentimeter mehr für Familie und Gelände

3. Die Kunst des Weglassens

4. Der EQS hebt mit dem Hyperscreen ab

5. Der Golf war auch 2020 wieder spitze

6. Das waren die Lieblingsautos der Deutschen im Jahr 2020

7. Fahrvorstellung Audi Q8 60 TFSI e: Zukunft mit Tradition

8. Das neue GM-Logo soll für Elektrifizierung stehen

9. Musk schweigt

10. CES 2021: ZF beschleunigt Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle



665.910 Fotos oder Videos lieferte unserer Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Abnehmer aus mit dem Toyota GR Yaris, der die zweite Woche bei den Fotos auf dem ersten Rang liegt und einem Teaser-Video vom Hyundai Ioniq 5. (ampnet/Sm)