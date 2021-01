Triumph verkauft so viele Motorräder wie noch nie

Triumph hat im vergangenen Jahr in Deutschland und in Österreich so viele Motorräder wie noch nie verkauft. 6124 Neuzulassungen auf dem deutschen Markt bedeuten ein Wachstum von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In der Zulassungsstatistik belegen die Briten damit Platz acht. Erfolgreichstes Modell war die mächtige Rocket 3 gefolgt von der Tiger 900. In Österreich lieferte Triumph 559 Maschinen aus, ein Plus von 14 Prozent. (ampnet/jri)