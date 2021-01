DHL Express bestellt acht weitere Frachtflugzeuge

Während die Passagierluftfahrt sprichwörtlich am Boden liegt, boomt angesichts weltweiter Online-Bestellung der Frachtverkehr in der Luft. So hat die Deutsche Post für ihren Logistikbereich DHL Express acht zusätzliche Boeing 777 bestellt. Mit ihnen soll die Kundennachfrage auf den schnell wachsenden internationalen Expressversandmärkten bedient werden. Die ersten B 777 F sollen im nächsten jahr ausgeliefert werden.



Die Boeing ist das weltgrößte und leistungsstärkste zweistrahlige Frachtflugzeug. Die Reichweite beträgt 9200 Kilometer, das maximale Frachtgewicht beträgt 102 Tonnen. Vor der heute angekündigten neuen Bestellung hatte DHL Express im Rahmen eines Auftrags von 14 Flugzeugen aus dem Jahr 2018 die ersten zehn neuen B 777 F erhalten. (ampnet/jri)