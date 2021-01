Renault verdoppelt Elektroauto-Verkäufe

In einem von der Covid-Pandemie geprägten Umfeld hat die Renault Gruppe 2020 weltweit 2,95 (2.949.849 Millionen) Fahrzeuge verkauft, 21,3 Prozent weniger als 2018 mit 3.753.723 Zulassungen. Mit 115.888 verkauften elektrischen Fahrzeugen und einem Zuwachs von über 100 Prozent bestätigt die Marke Renault ihre Position als stärkste E-Auto-Marke in Europa. Der Renault ZOE war mit erstmals über 100.000 Zulassungen (plus 114 Prozent) das bestverkaufte E-Auto.

Vorbehaltlich der offiziellen Bestätigung durch die Europäische Kommission, bestätigt die Renault Gruppe, dass sie die europäischen CO2-Ziele (CAFE) eingehalten hat. In diesem Jahr will das Unternehmen seine Elektrooffensive mit dem E-Twingo fortsetzen. (ampnet/Sm)