Die Top Ten der ersten Woche unter neuem Dach

Seit einer Woche erscheint das „Auto-Medienportal“ unter dem Dach der „Autoren-Union Mobilität“, eines Zusammenschlusses von Fachjournalisten. Und die Zahlen bleiben hoch: 826.784 Texte, Fotos und Videos wurden in den vergangenen sieben Tagen abgerufen oder heruntergeladen.

Bei den 262.067 abgerufenen Texten waren dies die Top Ten:



1. Sechs Fragen an: Gert Hildebrand

2. Ford zieht Tesla durch den Kakao

3. Interview: Der Volkswagen T7 kommt ausschließlich als Edel-Multivan

4. „Deutschland würgt sich selbst ab, wenn es so weiter geht“

5. Gemischte Bilanz nach Corona-Saison für Oldtimerszene

6. Der Piaggio Beverly bekommt neue Motoren

7. Sechs Fragen an: Prof. Fritz Indra

8. Das Klappbett zieht in den Wohnwagen

9. Im Bücherregal: Glanz und Niedergang der britischen Autobauer

10. Vorschau 2021: Mit diesen Autos ist zu rechnen (P–V)



564.717 Fotos und Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Fotos lag das vom Toyota GR Yaris vorn, bei den Videos das vom Volkswagen ID 4. (ampnet/Sm)