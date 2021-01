Der EQS hebt mit dem Hyperscreen ab

Wenn die deutschen Premiumhersteller etwas machen, machen sie es richtig. Und das gilt auch für das kommende, vollelektrische Flaggschiff im Daimler-Sortiment: Die Limousine Mercedes-Benz EQS, die an die Seite der S-Klasse treten wird – in ähnlichem Format, aber deutlich futuristischer gezeichnet und mit eigenständigem Raumkonzept.

Zu diesem Konzept gehört eine geradezu sensationelle Armaturentafel, die die Bezeichnung MBUX Hyperscreen trägt. Dabei erstreckt sich eine geschlossene Glasfläche über die gesamte Breite des Cockpits; darunter stecken drei Bildschirme, die über LCD- bzw. OLED-Technologie verfügen.



Gestalterisch vollzieht Daimler mit dem Hyperscreen-Cockpit einen riesigen Sprung nach vorn – und stellt damit nicht nur den Pionier Tesla, sondern auch die S-Klasse aus dem eigenen Haus weit in den Schatten. Neue Farb- und Darstellungswelten nehmen Bezug auf die Elektrifizierung, und in einer elektrospezifischen Darstellung wird das Auto durch eine fliegende Untertasse symbolisiert. Der Beifahrer bekommt einen eigenen Bereich, der eigenständig bedient werden kann.



Zu den zahlreichen neuartigen Funktionen zählen fahrerspezifische Vorschläge, die sich am bisherigen Nutzerverhalten orientieren, beispielsweise bei regelmäßigen Anrufen oder Einstellungen. Daimler spricht von einem „Zero Layer"-Konzept: Man muss nicht mehr in tiefere Ebenen einsteigen, sondern bekommt die passenden Befehle direkt angezeigt. Übrigens wird auch im EQS eine dreidimensionale Darstellung der Instrumentierung möglich sein.



Die Entwicklung und Herstellung des Hyperscreen-Cockpits gehört zu den anspruchsvollsten Projekten, die in einem Fahrzeuginterieur in den vergangenen Jahren realisiert wurden; die Kalt- und Warmverbundtechnik; das gebogene Deckglas ist 141 Zentimeter breit.



Auch wenn der Hyperscreen zunächst im EQS zum Einsatz kommt, und zwar als Option, so darf man davon ausgehen, dass er in Zukunft auch in weiteren Modellen der elektrifizierten EQ-Serie angeboten wird, etwa im kommenden EQE oder einem großen Merecdes-Geländewagen mit Elektroantrieb. (ampnet/jm)