Elektroautos legen um das Dreifache zu

Die Zahl der verkauften Elektroautos in Deutschland war trotz eines rund 20-prozentigen Rückgangs der Pkw-Neuzulassungen so hoch wie noch nie. Ihr Absatz legte mit 394.940 Fahrzeugen gegenüber 2019 um das Dreifache (plus 206 Prozent) zu. 13,5 Prozent aller in Deutschland neu zugelassenen Pkw hatten damit einen elektrischen Antrieb, zu denen das Kraftfahrt-Bundesamt auch Plug-in-Hybride zählt. Besonders hohe Anteile weisen die Bundesländer Schleswig-Holstein, Berlin und Baden-Württemberg mit über 16 Prozent auf. Der Anteil am Pkw-Gesamtbestand wuchs von 0,5 auf 1,2 Prozent.

VW erreichte mit 17,4 Prozent den höchsten E-Anteil (+ 608,6 % im Vergleich zum Vorjahr), gefolgt von Mercedes-Benz (14,9 % / + 499,8 %) und Audi (9,0 % / + 607,9 %). Bei den insgesamt 194.163 rein batterieelektrisch angetriebenen Pkw entfiel der größte Neuzulassungsanteil laut KBA mit 23,8 Prozent ebenfalls auf VW, gefolgt von Renault (16,2 % / + 233,8 %) und Tesla (8,6 % / + 55,9 %).



Bei den batterieelektrisch angetriebenen Pkw machten die privaten Neuzulassungen mit 48,8 Prozent bereits beinahe die Hälfte aller Neuzulassungen aus. Bei den alternativen Antrieben (batterieelektrisch, Hybrid, Plug-in, Brennstoffzelle/Wasserstoff, Gas) lag das Verhältnis bei rund zwei Drittel gewerblich (63,5 %) zu einem Drittel (36,4 %) privater Halter.



Kleinwagen stellten mit 29,9 Prozent das stärkste Segment bei den Elektro-Neuzulassungen des Jahres 2020 dar. Auf das Segment der SUV mit batterieelektrischem Antrieb entfiel knapp ein Fünftel (19,9 %) des Neuzulassungsvolumens. Die Kompaktklasse erreichte mit 19,6 Prozent bei dieser Antriebsart einen ähnlich hohen Anteil. (ampnet/jri)