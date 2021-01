Skoda bringt den Kalender in Scala und Kamiq

Skoda erweitert seine Infotainmentanwendungen um eine neue Kalender-App. Fahrer eines Scala oder Kamiq, die mit dem Multimediasystem Amundsen ausgerüstet sind, können sich neben der Wetter- und der News-App auch ihren persönlichen Terminkalender auf das zentrale Fahrzeugdisplay holen. Die Funktion ist für die dritte Generation des Modularen Infotainment-Baukastens verfügbar. Sie ermöglicht über die Synchronisation mit einem Google-Kalender den Zugriff auf ihre persönlichen Termine.

Die Nutzer der App können neue Termine eingeben, sich vom Navigationssystem zur Zieladresse eines geplanten Treffens führen lassen und an Telefonkonferenzen über Skype teilnehmen. Die Daten werden über die permanente Internetverbindung des Fahrzeugs in Echtzeit mit anderen verbundenen Geräten synchronisiert. Im weiteren Verlauf des Jahres sollen in der Kalender-App auch Benachrichtigungen und die Verbindung mit einem Microsoft-Office-365-Konto und Konferenzen über andere Anbieter möglich sein. (ampnet/jri)