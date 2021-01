Kia mit neuem Logo und Slogan

Mit einem neuen Firmenlogo und Markenslogan startet Kia ins Jahr. Die drei Buchstaben fügen sich nun zu einer ununterbrochenen Linie zusammen und sollen so eine handschriftliche Signatur symbolisieren. Aus dem Claim „The Power to Surprise“ wird „Movement that inspires“ (Bewegung, die inspiriert)

Vorgestellt wurde das Logo mit einer pyrotechnischen Präsentation der Superlative: Zur Feier des Kia-Neuanfangs zündeten 303 Pyro-Drohnen am Himmel über Incheon, Korea, in einer kunstvollen Inszenierung Hunderte von Feuerwerkskörpern. Diese Drohnenflotte erhielt einen offiziellen Eintrag in die Liste der Guinness World Records als „Größte Anzahl unbemannter Luftfahrzeuge zum gleichzeitigen Starten von Feuerwerkskörpern“ (https://youtu.be/s61_IsjqLzc). Die Neuausrichtung der Unternehmensstrategie will Kia Ende der kommenden Woche näher erläutern. (ampnet/ji)