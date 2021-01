Kia hat einen neuen Deutschland-Chef

Jong Kook Lee (50) ist als Präsident und Geschäftsführer (CEO) neuer Deutschland-Chef von Kia in Frankfurt. Sein Vorgänger Kwang Hyuk Kim wird neue Aufgaben im Unternehmen übernehmen. Steffen Cost (COO) und Sung Tae Cho (CFO) bleiben weiterhin ebenfalls Geschäftsführer.

Jong Kook Lee startete seine Laufbahn bei Kia 1999 und ging bereits im Jahr darauf nach Europa, wo er zuerst in Polen und dann in Großbritannien umfangreiche Berufserfahrungen sammelte, ehe er 2011 in die Europazentrale des Herstellers nach Frankfurt wechselte. Danach war er zunächst Präsident von Kia Motors Ungarn und anschließend bis Ende 2018 Präsident von Kia in Tschechien. Zuletzt hatte Lee in der Firmenzentrale in Seoul die Position des Head of Global Business Administration inne. (ampnet/jri)