Dakar 2021: Peterhansel und Howes an der Spitze

Rekordmeister Stéphane Peterhansel im Mini des X-Raid-Teams und der Amerikaner Skyler Howes auf KTM 450 Rally Replica führen nach drei Etappen die Rallye Dakar in Saudi Arabien an. In der Truck-Wertung belegt der Russe Dmitry Sotnikov im Kamaz Master Platz 1, bei den Quad-Fahrern liegt der Chilene Giovanni Enrico auf Yamaha Raptor vorne. An der Spitze des Light-Vehicle-Feldes fährt Franciso Lopez Contardo (Chile) mit einem Can-Am XRS, während Marc Douton aus Fankreich mit seinem Buggy Sunhill von 1979 die Classic-Wertung anführt. (ampnet/jri)