Die Top Ten „zwischen den Tagen“

Unsere kleine Textoffensive mit Interview und vielen eigenen Artikeln vom Fahrbericht bis zum Ratgeber hat sich offensichtlich gelohnt. Knapp 830.000 Texte, Fotos und Videos wurden in den vergangenen sieben Tagen allein beim „Auto-Medienportal“ abgerufen. Dazu müssten wir eigentlich auch die Zahlen von „Car-Editors.Net“ rechnen, aber die dazugehörige Statistik zählt Leser und nicht die abgerufenen Texte und Illustrationen. Deswegen konzentrieren wir uns auf das „Auto-Medienportal“.

Von den 254.101 abgerufenen Textdateien waren dies die Top Ten der Woche:



1. Sechs Fragen an: Gert Hildebrand

2. Ford zieht Tesla durch den Kakao

3. Vorschau 2021: Mit diesen Autos ist zu rechnen (P–V)

4. Die Elektromobilität startet durch

5. Ratgeber: Wer sind die Sparfüchse von Minicar bis SUV?

6. Sechs Fragen an: Prof. Fritz Indra

7. Fahrbericht Honda e: Großes Kino

8. Interview: Der Volkswagen T7 kommt ausschließlich als Edel-Multivan

9. Fahrbericht Jeep Renegade 4xe: Abgasfrei in Gelände und Sperrzonen

10. Das Jahr 2020: Unsere Tops und Flops



574.946 Foto- und Videodateien lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Videos holten die Nutzer ein Foto vom E-Rockit aus dem Archiv, bei den Fotos eines vom Lada Niva. (ampnet/Sm)