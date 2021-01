Der Aspark Owl steht im Showroom

Das japanische Hypercar Aspark Owl ist nun öffentlich in einem Showroom nahe des Firmensitzes in Osaka zu bestaunen und damit offiziell in den Verkauf gegangen. Das Unternehmen hat entsprechende Vereinbarungen mit Händlern in Nordamerika und Europa getroffen. Der 400 km/h schnelle Elektro-Supersportwagen mit einer Leistung von 2012 PS (1480 kW) gilt als Beschleunigungsweltmeister: Auf der Rennstrecke in Misano (Italien) schaffte der Owl nach Angaben seiner Entwicklung den Sprint von 0 auf 96 km/h (60 mph) in 1,72 Sekunden.

Der Engineering-Dienstleister Aspark will 50 Exemplare des Owl (Eule) bauen. Gefertigt wird der Sportwagen in Turin. Er kostet rund drei Millionen Euro. Jeweils 20 Stück sind für Europa sowie den Mittleren Osten und Asien vorgesehen. (ampnet/jri)