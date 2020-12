Preise für Kraftstoffe steigen weiter

Die Preise an den Tankstellen in Deutschland ziehen zum Jahresende deutlich an. Das ist das Ergebnis der aktuellen ADAC-Auswertung. Demnach kostet ein Liter Super E10 im Schnitt 1,258 Euro. Das sind 2,2 Cent je Liter mehr als in der Vorwoche. Diesel kostet im Mittel 1,146 Euro pro Liter und damit 2,8 Cent mehr als vor einer Woche. Damit setzt sich der seit einiger Zeit bestehende Aufwärtstrend bei den Kraftstoffpreisen fort.

Ursache für den Preisanstieg an der Zapfsäule könnte nach Einschätzung des Automobilclubs unter anderem die gestiegene Nachfrage zum Jahresende sein: Viele Autofahrer tanken vorab noch im alten Jahr, da nach dem Jahreswechsel aufgrund der neuen CO2-Bepreisung und der Rücknahme der Mehrwertsteuersenkung mit Aufschlägen von zehn bis elf Cent je Liter zu rechnen ist. (ampnet/jri)