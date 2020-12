Anstieg der Kraftstoffpreise setzt sich fort

Der Anstieg der Kraftstoffpreise hat sich kurz vor Weihnachten fortgesetzt. Laut ADAC kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel derzeit 1,236 Euro je Liter. Dies sind 1,4 Cent mehr als in der vergangenen Woche. Beim Diesel ermittelt der Club im Bundesschnitt einen Preis von 1,118 Euro pro Liter und somit 1,5 Cent mehr als in der vergangenen Woche. Nach wie vor sind die Preise zwischen 18 und 22 Uhr meistens niedriger als im übrigen Tagesverlauf. Wegen der Rückkehr zum alten Mehrwertsteuersatz und der Einführung der CO2-Steuer rechnet der Automobilclub damit, dass sich zu Beginn des neuen Jahres die Preise an der Zapfsäule um rund zehn Cent erhöhen. (ampnet/jri)