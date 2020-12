VDL liefert 16 Elektrobusse

VDL liefert in den kommenden drei Jahren insgesamt 16 Elektrobusse in drei deutsche Städte. Der größte Auftrag für den niederländischen Hersteller kommt aus Plön in Schleswig-Holstein. Dorthin gehen sieben Citea SLF-120 Electric mit einer Batteriekapazität von 350 kWh. Fünf Fahrzeuge dieses Typs sowie einen Gelenkbus Citea SLFA-180 Electric wurden im saarländischen Völklingen bestellt. Zwei SLF-120 Electric und ein SLFA-180 Electric werden außerdem an die Stadtwerke im nordrhein-westfälischen Neuss geliefert. Die Busse dort sind zusätzlich mit einem Pantografen ausgestattet und können auch an der Strecke geladen werden. (ampnet/jri)