„Voice of Germany“-Siegerin bekommt einen Seat Leon

Mit Paula Dalla Corte als Siegerin endete gestern die siebte Staffel von „The Voice of Germany“. Seat unterstützt die Musikshow von Anfang an und wird der 19-jährigen Schweizerin mit einem Leon e-Hybrid zum Erfolg gratulieren. Zudem präsentierte der spanische Fahrzeughersteller mit „The Voice: Comeback Stage by Seat“ eine zusätzliche digitale Verlängerung der Show. Online-Coach Michael Schulte konnte aus bereits ausgeschiedenen Teilnehmern ein eigenes Team formen und den Talenten so eine zweite Chance geben. (ampnet/jri)