Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

So viele Motorradstories hatten wir noch nie in den Top Ten. Da steckt wohl eine Menge Vorfreude für den kommenden Sommer und die Hoffnung nach mehr alter Normalität drin. Mehr als 860.000 Texte, Fotos und Videos wurden in der vergangenen Woche beim „Auto-Medienportal“ abgerufen oder heruntergeladen.

Von den 271.138 Text-Abrufen waren dies die Top Ten:



1. Moto Guzzi V7 rückt ein Stück nach oben

2. Chery und Geely expandieren im Schatten der Opel-Schlote

3. Fahrvorstellung VW ID.4: Attraktion voraus

4. Seltener Porsche 911 S Targa erlebt „zweiten Geburtstag“

5. MV Agusta spielt Alpine

6. Vorstellung Royal Enfield Meteor 350: 20 PS für Alltag und Easy Cruising

7. Ein Tesla durch die chinesische Hintertür?

8. Opel unterm Weihnachtsbaum

9. Unterwegs: Mit dem Audi S7 Sportback zu Besuch bei August Horch

10. Interview: Der Volkswagen T7 kommt ausschließlich als Edel-Multivan



590.289 Fotos und Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Videos lag eines vom Performance Crossover-SUV von Ford, dem neuen Puma ST vor, bei den Fotos eines vom Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. (ampnet/Sm)