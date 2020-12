Banner liefert 1,5 Millionen Batterien nach Nordamerika

Der österreichische Batteriehersteller Banner hat den Zuschlag für einen Großauftrag über etwa 60 Millionen Euro in Nordamerika erhalten. Es bedeutet den dortigen Markteintritt für das Unternehmen. In den nächsten Jahren sollen rund 1,5 Millionen Blei-Säure-Batterien in die USA und nach Kanada geliefert werden, die bei europäischen Fahrzeugen am amerikanischen Markt nachgerüstet werden. Damit kann das Unternehmen nach eigenen Angaben die coronabedingten aktuellen Absatzrückgänge in Europa ausgleichen. (ampnet/jri)