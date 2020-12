Porsche weitet Onlinevertrieb von Fahrzeugen aus

Nach erfolgreicher Einführung im Oktober vergangenen Jahres in Deutschland hat Porsche seinen Onlinevertrieb mittlerweile auf Spanien, Portugal, in der Schweiz, Italien, Frankreich sowie in Polen, Slowenien und Estland ausgeweitet. In Kürze folgt Großbritannien. Die Händler in den neun Ländern bieten einen Großteil ihrer verfügbaren Neu- und Gebrauchtfahrzeuge auf der Plattform an. Sie soll zu einem digitalen Marktplatz für alle Produkte und Dienste des Sportwagenherstellers ausgebaut werden.

Schon jetzt zeigen sich erste Tendenzen: So sind in Italien beispielsweise 40 Prozent der Online-Käufer Neukunden für Porsche. Besonders beliebt sind dort Gebrauchtwagen – sie machen mehr als 90 Prozent der bisher auf der Plattform verkauften Fahrzeuge aus. Zudem zeigt sich die traditionelle Liebe der Italiener zur Markenikone Porsche 911 auch online: Das Modell ist digital das meistverkaufte.



Neben ähnlichen Aktivitäten in den USA besteht seit Herbst auch in China die Möglichkeit, Fahrzeuge der Marke online zu kaufen. Über We Chat, die beliebteste Smartphone-App der Chinesen, können Gebrauchtfahrzeuge der Porsche-Händler gesucht und gefunden werden. Darüber hinaus werden bestimmte Lifestyle-Produkte und Fahrerlebnisse online über den neuen Porsche-Flagship-Store auf T-mall angeboten. T-mall ist Chinas größter B2C-Online-Marktplatz. (ampnet/jri)