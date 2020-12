Christian Heubner leitet Skoda-Produktkommunikation

Christian Heubner übernimmt zum 1. Januar die Leitung der weltweiten Produktkommunikation von Skoda. Er löst Hermann Prax ab, der künftig die Öffentlichkeitsarbeit der Porsche Holding Salzburg (PHS) verantwortet, wo er früher schon einmal tätig gewesen ist.

Christian Heubner schloss sich 2008 der Kommunikationsabteilung des Volkswagen-Konzerns an und war in verschiedenen leitenden Positionen tätig. Unter anderem steuerte er die Sportkommunikation und als Leiter International Steering die internationalen Kommunikationsaktivitäten zwischen den einzelnen Konzernmarken. Bei Skoda ist er seit Mitte 2017 für das weltweite Kommunikationsmanagement zuständig. Außerdem ist er stellvertretender Leiter der Kommunikationsabteilung. In seiner neuen Funktion berichtet er an Jens Katermann, Leiter der Kommunikation bei Skoda. (ampnet/jri)