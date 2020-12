Peugeot Django wird auch in Vietnam produziert

Peugeot will den Absatz des Django 125 im asiatischen Raum vorantreiben. Aus diesem Grund wurde mit dem vietnamesischen Autohersteller Thaco (Truong Hai Auto Corporation) eine Zusammenarbeit vereinbart. Der Leichtkraftroller wird ab diesem Monat in einem eigenen Werk in der zentralen Küstenregion des Landes produziert. Zunächst soll der vietnamesische Markt bedient werden, danach steht der Export an. In Ländern wie Thailand, Indonesien und Singapur ist der französische Retro-Roller bereits bekannt. (ampnet/jri)