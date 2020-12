Daimler liefert 112 Überlandbusse nach Schweden

Daimler hat seinen bislang größten Bus-Auftrag aus Schweden erhalten: Mohlins Bussar hat 106 Mercedes-Benz Intouro und sechs Setra S 416 LE Business der Multi Class bestellt. Die 112 Überlandbusse werden zusammen mit zwei Subunterrnehmen in der Region Upplands län, nördlich von Stockholm, eingesetzt. Sie dienen überwiegend als Schulbusse, fahren aber auch auf Überlandlinien.

Alle Fahrzeuge haben eine Reisebestuhlung mit 71 Zentimetern Sitzabstand und Drei-Punkt-Sicherheitsgurten, Alkolock-Wegfahrsperre, Rückfahrkamera sowie im Intouro einen Rollstuhllift. Die Setra-Überlandbusse in Low-Entry-Bauweise verfügen über eine Klapprampe für Rollstühle in der hinteren Tür. Als Antrieb dient in allen Fällen der 299 PS (220 kW) starke Reihensechszylinder OM 936. Die Motoren werden mit einem klimafreundlichen Kraftstoff aus hydrierten Pflanzenölen (kurz: HVO, Hydrogenated Vegetable Oils) betrieben. (ampnet/jri)