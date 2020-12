Beim Skoda Octavia RS geht noch was

Beim Octavia RS geht noch mehr: Skoda bietet das sportliche Topmodell der Baureihe als Sondermodell „Plus“ mit Zusatzausstattung und bis 3190 Euro Ersparnis an.

Der Octavia RS Plus verfügt unter anderem über anthrazitfarbene 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Rückfahrkamera und Drei-Zonen-Klimaanlage sowie Ambientebeleuchtung. Das Interieur ist in Microfaser-Alcantara-Leder-Ausstattung gehalten. Vorne gibt es Ergo-Sitze, auch die beiden äußeren Rücksitze sind ebenso beheizbar wie das Lenkrad. Außerdem sind das onlinefähige Connect-System inklusive Fahrzeugfernzugriff und ein Head-up-Display sowie diverse Assistenzsysteme an Bord.



Kunden können sich zwischen dem 245-PS-Benziner (180 kW) und dem 200-PS-Diesel (147 kW), letzteren wahlweise mit Allrad, ersteren auf Wunsch mit manuellem Schaltgetriebe statt DSG entscheiden. Die Preise beginnen bei 43.056 Euro, der Kombi ist knapp 700 Euro teurer. (ampnet/jri)