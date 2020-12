Nach Honda steigt Renault offiziell als Werksteam aus der Formel 1 aus. Nach 43 Jahren und mehreren Weltmeistertiteln, unter anderem mit Sebastian Vettel, gehen die Franzosen am Wochenende zum letzten Mal an den Start. Die Nachfolge tritt in der kommenden Saison das Alpine-F1-Team der Renault-Sportwagenmarke an. (ampnet/jri)