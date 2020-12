MAN führt Grundschüler an den Bus heran

Gemeinsam mit den örtlichen Verkehrswachten hat MAN eine Verkehrssicherheitsaktion gestartet, um Grundschüler mit dem Busverkehr vertraut zu machen. Dazu steuert ein Lion’s Intercity die Schulen an. So können die Kinder üben, wie sie auf den Bus warten, sich richtig anstellen und worauf sie beim Ein- und Aussteigen achten sollten. Mit Hilfe einer orangenen Dreiecksplane wird auch gezeigt, wie groß der Tote Winkel eines Busses ist. Der MAN Lion‘s City verfügt aus diesem Grund über einen akiv warnenden Abbiegeassistenten mit Fußgängererkennung. Den Erst- bis Drittklässlern wird außerdem veranschaulicht, wie schwer ein Busreifen ist und was zum Beispiel bei einer Gefahrenbremsung passieren kann. (ampnet/jri)