Niemand wird dem englischen Autobauer Aston Martin unterstellen wollen, er verstehe nichts von Sportwagen. Dazu ist die Zahl der großen Siege bei großen Rennen wie in Le Mans oder am Nürburgring zu beeindruckend. Dennoch erinnert die große Marke mit den schnellen Luxuswagen gerade jetzt an die Erfolge von einst. Es sollen neue hinzukommen, wenn Aston Martin im kommenden Jahr wieder in der Formel 1 antritt, nach einer Pause von 60 Jahren. (ampnet/Sm)