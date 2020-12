Auch der Skoda Octavia kann clever

Nach einigen anderen Baureihen der Marke bietet Skoda nun auch seinen Bestseller Octavia als Sonderedition „Clever“ an. Laut Hersteller ergibt sich gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell ein Preisvorteil von bis zu 2990 Euro.

Zum Lieferumfang des Skoda Octavia Clever gehören unter anderem schwarze 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, Heckleuchten in Kristallglasoptik, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, Parksensoren vorn und hinten sowie eine Rückfahrkamera. Zudem sind Ergo-Sitze und Sitzheizung auch auf den beiden äußeren Plätzen hinten mit an Bord. Dazu gibt es Drei-Zonen-Klimaanlage Climatronic, ein beheizbares Lenkrad, Ambientebeleuchtung, Bluetooth-Freisprecheinrichtung und das Musiksystem Bolero inklusive zehn Zoll großem Touchdisplay. Auch Skoda Connect inklusive Fahrzeugfernzugriff gehört zum Serienumfang.



In Verbindung mit dem 110 PS (81 kW) starken 1,0-Liter-Benziner startet der Octavia Clever bei 25.821 Euro, der Combi bei 26.503 Euro. Auch andere Motorisierungen stehen zur Wahl. (ampnet/jri)