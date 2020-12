Kamaz montiert den 25.000 Mercedes-Benz Actros

Beim Joint Venture Daimler Kamaz in Russland ist der 25.000ste Mercedes-Benz Actros fertiggestellt worden. Es handelt sich um einen weißen 1845 LS. Der Lkw war zuvor im CKD-Center (= Completely Knocked Down) des Werks Wörth als Bausatz in Kisten verpackt worden und ging teilzerlegt per Containerschiff auf die Reise in die Montagehalle nach Nabereschnyje Tschelny (Tatarstan). Das Fahrzeug ist für die Flotte eines russischen Mercedes-Firmenkunden von Mercedes-Benz Trucks bestimmt. (ampnet/jri)