Bald Ineos Grenadier statt Smart EQ?

Nachdem Smart in Zukunft in China produziert, hat Mercedes-Benz einen Käufer für das Werk Hambach gesucht. Er scheint nun gefunden zu sein. Wie das Unternehmen meldet wird Ineos Automotive den Standort im französischen Lothringen übernehmen. Der neue Eigentümer erwirbt alle Gesellschaftsanteile an Smart France. Mit der Übernahme ist offenbar auch eine Beschäftigungssicherung verbunden. Der Smart Fortwo EQ soll zunächst dort weitergebaut werden. Wie lange ist offen. Der britische Chemiekonzern Ineos selbst plant den Bau des Geländewagens Grenadier, der sich optisch ein wenig am Land Rover Defender orientiert. (ampnet/jri)