Toyota richtet Geschäftseinheit für Wasserstoff ein

Toyota will die Chancen von Wasserstoff in Europa steigern und hat dazu die Fuel Cell Business Group ins Leben gerufen. Von Brüssel aus soll die neue Geschäftseinheit die Technologie für neue Geschäftspartner zugänglich machen. Toyota wird über die Fuel Cell Business Group eng mit Industriepartnern, Regierungen und Behörden sowie Organisationen zusammenarbeiten, um den Aufbau von Wasserstoff-Ökosystemen an mehr Standorten voranzutreiben und dem Ziel einer Wasserstoff-Gesellschaft näherzukommen.

Um die Verbreitung des Energieträgers zu beschleunigen, wird sich der Autohersteller auf Wasserstoff-„Cluster“ oder Ökosysteme in europäischen Zentren konzentrieren, wo Transportflotten und Mobilitätsdienste durch eine lokale Infrastruktur unterstützt werden. Aktivitäten wie diese sollen die Nachfrage steigern und damit die Kosten senken und die Versorgungsinfrastruktur stärken. (ampnet/jri)