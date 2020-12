Noch hat der größte japanische Autohersteller kein reines Elektroauto im Modellprogramm. Das soll sich in den nächsten Monaten ändern. Hybridpionier Toyota kündigt für seine neue und flexible E-Plattform e-TNGA zunächst ein mittelgroßes SUV an. Die Fertigung soll im ZEV-Werk (Zero Emission Vehicle) für Elektrofahrzeuge in Japan erfolgen. (ampnet/jri)