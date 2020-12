Skoda lotst den Fahrer zu Marktplatz-Partnern

Skoda erweitert seine Konnektivitätsdienste in mehreren Modellreihen um den „Marketplace“. Die in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern entwickelten Services passen jeweils zum Tagesablauf des Nutzers, zur aktuellen Position des Fahrzeugs oder zur derzeitigen Fahrsituation. So zeigt das Infotainmentsystem Tankstellen in der Nähe ebenso an wie individuelle Rabatte. Nutzer erhalten auch in Supermärkten oder Hotels, in Restaurants oder bei der Autowäsche Sonderkonditionen.

Die Angebote des Skoda-Marketplace lassen sich über das Zentraldisplay des Fahrzeugs annehmen, die Routenführung übernimmt das Navigationssystem. Auf dem Smartphone geht eine E-Mail mit einem Bar- oder QR-Code ein. In den Betrieben der jeweiligen Kooperationspartner scannt die Bedienung diesen dann beim Bezahlen und rechnet das jeweilige Aktionsangebot an. Das Infotainmentsystem bezieht bei seinen Vorschlägen neben Fahrzeugdaten wie dem Kraftstoffvorrat auch andere Parameter wie GPS-Standortdaten oder Wetterinfos mit ein.



Zur Nutzung muss Skoda Connect aktviert sein und eine Registrierung für den Marketplace erfolgen. Nach der Anmeldung analysiert das Programm Gewohnheiten, Fahrstrecken und Tagesabläufe, um auf dieser Basis künftig maßgeschneiderte Angebote zusammenzustellen. Diese Analyse dauert ein bis drei Wochen, der Nutzer erhält währenddessen allgemein zugängliche Angebote. Nach der Anfangsphase zeigt die App dann nutzergezielt Angebote an.



Das System startet zunächst auf dem tschechischen Heimatmarkt von Skoda, anschließend wird es auch auf andere Märkte ausgeweitet. (ampnet/jri)