Daniel Brühl wird Cupra-Markenbotschafter

Mit dem Start der internationalen Marketingkampagne zum Leon e-Hybird wird Daniel Brühl Markenbotschafter für Cupra. Der deutsche Schauspieler („Good Bye, Lenin!“, „Inglourious Basterds“, „Rush“) hat spanische Wurzeln und tritt im Werbespot zum ersten Plug-in-Hybrid der Sportmarke von Seat auf.

Mit dem Slogan „There is a time when you drive for others, and a time when you drive for yourself“ spielt die Kampagne auf die Nachteile des urbanen Lebens an, wie beispielsweise ständiges Stehen im Stau und Stress hinter dem Lenkrad. Daniel Brühl ist dabei am Steuer des Cupra Leon e-Hybrid zu sehen. Die Musik zum Werbefilm wurde exklusiv von dem vielfach ausgezeichneten Jazzer Kamasi Washington komponiert, arrangiert und produziert. (ampnet/jri)