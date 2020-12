Skoda Octavia iV mit neuer Einstiegsversion

Skoda bietet den Octavia iV jetzt auch in der Ausstattungsstufe Ambition an. Dadurch sinkt der Einstiegspreis des Plug-in-Hybrids um rund 1600 Euro. Der Octavia iV Ambition bringt serienmäßig unter anderem City-Notbremssystem mit Personen- und Radfahrererkennung, Zwei-Zonen-Klimaanlage, Bluetooth, Fahrprofilauswahl, Lederlenkrad und 18-Zoll-Leichtmetallfelgen mit. Mit an Bord ist auch der neue Abbiegeassistent, der vor Gegenverkehr beim Linksabbiegen warnt und gegebenenfalls mit einer automatischen Notbremsung einschreitet.

Der 1,4-Liter-Turbo-Benziner bringt es in Verbindung mit dem Elektromotor auf eine Systemleistung von 204 PS (150 kW). Die Preise beginnen bei 36.009 Euro bzw. 36.691 Euro für den Kombi. Abzüglich des Skoda-Umweltbonus sowie der staatlichen Förderung sind es 28.899 Euro resp. 29.581 Euro. (ampnet/jri)