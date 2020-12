En miniature: Die schönsten Modellfahrzeuge des Jahres

Zum mittlerweile 30. Mal haben die Leser des Fachmagazins „Modell Fahrzeug“ die schönsten, originellsten und detailreichsten rollenden Miniaturen gewählt. Die Spannbreite reichte vom Maßstab 1:87 bis zur Baugröße 1:6, von knapp zehn Euro bis hoch hinauf zu 908 Euro. Zum Supermodell 2020 wurde der Mercedes-Benz 600 Landaulet von CMC in 1:18 gekürt, Sieger in der Kategorie „Sammeln: 1:18 Klassik“. Es handelt sich gleichzeitig auch um das teuerste Modell.

Den Innovationspreis holte sich, wie schon im vergangenen Jahr, Schuco. der Traditionsfirma war es gelungen, durch eine Produktionsverlagerung bei seinem 1:18-Modell der Mercedes-Pagode in 1:18, den Preis von 160 auf unter 100 Euro zu senken – bei gleichbleibender Qualität. Zum allerersten Mal lobte die Redaktion außerdem einen Preis in der neuen Kategorie „Sammeln 1:18 Nutzfahrzeuge“ aus, den mit dem Commer TS3 von CMR als Renntransporter der „Ecurie Ecosse“ ein besonders auffälliges Original en miniature gewann.



Die weiteren Modellfahrzuege des Jahres 2020 sind: Mercedes-Benz 300 SEL AMG 6.9 von Schuco (Kategorie: 1:87 Pkw Klassik), Porsche 911 GT2 RS von Minichamps (1:87 Pkw aktuell), VW T1 Pritsche „Servizio Vespa“ von Schuco (1:87 Nutzfahrzeuge), Ford GT 40 Le Mans 1966 von CMR (1:43, Großserie Klassik), Mercedes-AMG GT-R Safety Car F1 von Premium X/CMR (1:43 Großserie aktuell), 1925er Benz Feuerwehr von Auto-Cult (1:43 Nutzfahrzeuge), Porsche 911 „x911 Röhrl“ von Schuco (1:43 Kleinserie), Honda CB 750 von Minichamps in 1:6 (Zweiräder), Schlüter Profi Trac 5000 TVL von Schuco (Landwirtschaft, 1:32), Porsche 935 „Jägermeister“ von Minichamps (1:18 aktuell) und Porsche 917/20 „Pinke Sau“ von CMR in 1:12 (Sammlen div. Maßstäbe) sowie AC Cobra Daytona Coupé mit Holzbock von MTM in 1:87 (Modellbau 1:87 & 1:43), Land Rover Defender III (1:24/25 Modellbau Pkw) und Volkswagen T1 Camper (1:24/25 Nutzfahrzeuge), beide von Revell. Der Sieg in der Kategorie „Modellbau: Diverse Maßstäbe“ ging an den Porsche 934 „Jägermeister“ von Tamiya im Maßstab 1:12,



Bei den RC-Fahrzeugen gewann mit dem Unimog 406 von Carson ein filgranes funkferngesteuertes 1:87-Modell (Kategorie: Elektro Economy). Die Klasse „Elektro Business“ gewann der VW Karmann Ghia von Tamiya in zehnfacher Verkleinerung. Bei den Slotcars setzten sich der BMW M1 „Denim“ von Carrera (1:32) und der Opel Kadett C Coupé von BRM (1:24) durch.



Außerdem wählten die Leser unter allen Automobilherstellern die Marke, die ihrer Ansicht nach das Thema Modellauto besonders pflegt. Die Auszeichnung zur „Top-Vorbildmarke“ ging zum zehnten Mal in Folge an Mercedes-Benz.



Die Preisverleihung fand in diesem Jahr virtuell beim Landmaschinenhersteller Claas im westfälischen Harsewinkel statt. Das „Modell Fahrzeug“-Heft mit allen Preisträgern erscheint am 9. Dezember. (ampnet/jri)