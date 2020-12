Daimler-Aufsichtsrat trägt langsamere Gangart mit

Der Aufsichtsrat der Daimler AG bekräftigt seine Unterstützung für die strategische Ausrichtung des Unternehmens, die zugehörige Geschäftsplanung der Jahre 2021 bis 2025. Von 2021 bis 2025 wird Daimler in Forschung und Entwicklung sowie in Sachanlagen mehr als 70 Mrd. Euro investieren, weniger als geplant. Im Jahr 2025 werden die Investitionen um mehr als 20 Prozent geringer ausfallen als 2019. Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG und der Mercedes-Benz AG, will besonders die Elektrifizierung und die Digitalisierung vorantrieben.

Außerdem haben sich Unternehmensleitung und Gesamtbetriebsrat darauf verständigt, einen Transformationsfonds mit einem Volumen von einer Mrd. Euro und einer Laufzeit bis 2025 einzurichten. Die Ausgestaltung dieses Fonds wird von den Betriebsparteien im ersten Quartal 2021 festgelegt. Er soll im Wesentlichen dafür verwendet werden, die Weiterentwicklung von Zukunftstechnologien zu fördern und Beschäftigung an den deutschen Standorten zu sichern. (ampnet/Sm)